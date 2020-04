Tecnologia: Samsung planeja câmera 'assustadora' de 600 megapixels

A Samsung planeja desenvolver um sensor fotográfico de 600 megapixels. O valor é superior a resolução correspondente aos olhos humanos (cerca de 500 MP), conforme explica editorial compartilhado pela fabricante sul-coreana.

“Em comparação com a maioria das câmeras DSLR atuais que oferecem resolução de 40 MP e smartphones premium com 12 MP, nós, como setor, ainda temos um longo caminho a percorrer para podermos combinar as capacidades de percepção humana”, detalha.

“Simplesmente juntar o máximo de pixels possível em um sensor pode parecer uma solução fácil, mas isso resultaria em um enorme sensor de imagem que ocupa toda a totalidade do dispositivo”, explica.

“Para caber milhões de pixels nos smartphones de hoje, que apresentam outras especificações de ponta, como altas taxas de tela para corpo e design fino, os pixels inevitavelmente precisam diminuir, para que os sensores possam ser o mais compactos possível”.

No entanto, ainda não está claro como será o desenvolvimento da câmera de 600 Mp. Também não foi revelada uma possível data de lançamento.

Com informações Samsung

