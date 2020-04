Tecnologia: Novo Magic Keyboard para iPad Pro já disponível para pedidos no Brasil

O novo Magic Keyboard para iPad Pro já está disponível para pedidos e começa a ser entregue aos consumidores nesta semana.

Como revelado pela Apple, o Magic Keyboard se fixa magneticamente ao iPad Pro, elevando a linda tela Multi-Touch por meio de um design articulado suspenso. Ele traz um teclado com teclas retroiluminadas e um mecanismo scissor com distância de ativação de 1 mm.

A tecnologia USB-C com passagem de alimentação do Magic Keyboard libera a porta USB-C no iPad Pro para acessórios, como unidades externas e monitores. Ao fixar e fechar o Magic Keyboard, os microfones do iPad Pro são desconectados para oferecer mais segurança e garantir a privacidade do usuário.

Divulgação Apple

“O Magic Keyboard aproveita ao máximo a experiência única do iPadOS. À medida que os usuários movem o dedo no trackpad integrado, o ponteiro se transforma com elegância para destacar os elementos da interface do usuário. Os gestos Multi-Touch no trackpad tornam rápido e fácil navegar por todo o sistema sem precisar levantar a mão”, detalhou.

Ainda de acordo com a Apple, o novo Magic Keyboard para iPad Pro está disponível por 299 dólares (EUA) para o iPad Pro de 11 polegadas e por 349 dólares (EUA) para o iPad Pro de 12,9 polegadas.

Com informações da Apple

