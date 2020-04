5 penteados para cabelos ondulados que você pode fazer em menos de 10 minutos

Existem várias maneiras de se sentir mais confortável sem perder o estilo. Uma delas é com esses penteados para cabelos ondulados, que — além de serem fáceis de executar — dão um toque especial ao cabelo.

Meio rabo de cavalo

Um dos penteados favoritos deste ano também é o mais fácil. Basta pegar o topo do seu cabelo e amarrá-lo em um rabo de cavalo. Se você quiser dar uma aparência diferente, adicione duas finas tranças francesas.

Reprodução/Pinterest

Top knot

Este penteado é ideal para dias quentes. Basta juntar o cabelo em um coque no topo da cabeça. Deixe alguns fios para enquadrar o seu rosto.

Reprodução/Pinterest

Torcido

Para um visual romântico e descontraído, pegue dois fios de cabelo perto das orelhas, torça-os na nuca e amarre-os juntos.

Reprodução/Pinterest

Com acessório

Complemente o seu visual com um acessório, como uma bandana ou alguns grampos de cabelo. Assim, você pode dar um up em um coque despenteado ou em um simples rabo de cavalo.

Reprodução/Pinterest

Rabo de cavalo

Amarre todo o seu cabelo em um rabo de cavalo. Para aumentar o volume, use xampu seco e separe os cabelos com as mãos. Você pode deixar alguns fios de fora para um visual mais descolado.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer