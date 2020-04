O ingrediente especial que faz cada signo feliz no relacionamento

Quando o assunto é relacionamento, cada signo do zodíaco possui um ingrediente especial que é capaz de fazê-lo feliz.

Confira:

Áries

O ariano se sentirá feliz quando o parceiro consegue lidar com a diferença em suas opiniões e decisões sem machucá-lo ou cobrando que ele seja quem não é, não cortando nunca suas asas.

Touro

O taurino fica feliz quando o relacionamento é estável, mas não deixa de ter uma força passional e intensa que traz uma energia íntima e sensual.

Gêmeos

A felicidade do geminiano é movida pela curiosidade e prazer de realizar coisas novas em que ambos dividam o interesse e prazer.

Câncer

O canceriano é mais feliz quando sente estabilidade emocional e serenidade, por meio da segurança e apoio do parceiro.

Leão

O leonino se sente mais feliz quando alguém complementa sua intensidade de viver e expressar seus sentimento e emoções, dividindo as experiências que ele considera importantes.

Virgem

O virginiano se sente mais feliz quando possui alguém profundo emocionalmente e que está disposto a entendê-lo e complementá-lo para construir uma conexão honesta e que não se abala por qualquer coisa.

Libra

O libriano é mais feliz quando encontra um par que está disposto a construir uma conexão de apoio e cumplicidade, de forma mais segura, mas com muita paixão envolvida.

Escorpião

O escorpiano se sente completo quando as emoções não tomam um rumo autodestrutivo e sim são transformadas em paixão e sensualidade em um nível mais emocional.

Sagitário

O sagitariano fica mais feliz quando seu parceiro está disposto a compartilhar suas sensações mais profundas e viver com curiosidade, buscando e deixando que ele busque novos horizontes sempre.

Capricórnio

O capricorniano é mais feliz com alguém que sabe como entregar ternura, sensibilidade e apoio, ajudando a formar uma conexão mais emocional, o que pode ser novo para ele.

Aquário

A alegria e a iniciativa do parceiro pode deixar o aquariano mais completo, vivendo a felicidade e proporcionando mais otimismo para a sua vida.

Peixes

O ingrediente para a felicidade do pisciano no relacionamento é se conectar emocionalmente de forma mais equilibrada, com alguém que o ajude a colocar um pouco os pés na terra, mas sem menosprezar seu lado sonhador.