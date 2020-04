Turma da Mônica lança cartilha sobre cuidados com os alimentos em tempos de coronavírus

Nesta terça-feira (21), a Turma da Mônica lançou uma cartilha que reúne instruções sobre como agir em relação aos alimentos em tempos de pandemia de coronavírus. A cartilha sobre alimentos traz a Magali, personagem mais comilona da turma, para ilustrar suas nove páginas.

O material traz várias orientações, incluindo dúvidas que são bem comuns: como higienizar as embalagens da forma correta, quais os cuidados que devem ser tomados com as compras que chegam por delivery, como limpar os vegetais, entre outras.

A cartilha é uma iniciativa da Mauricio de Sousa Produções. Todo o conteúdo foi elaborado com a orientação do Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC) da Universidade de São Paulo (USP). O material está no Instagram e no Facebook da turminha. Confira abaixo:

