App do Facebook para Android e iOS receberá modo escuro em breve

O aplicativo do Facebook, para os sistemas Android e iOS, receberá o recurso modo escuro (dark theme) muito em breve.

Atualmente, a plataforma trabalha para a implementação da novidade para os usuários, de acordo com o site especializado WABetaInfo. Veja captura de tela:

Quando o Facebook liberar o recurso, ele poderá ser ativado em Configurações> Modo Escuro. Quando ativado, o aplicativo mudará automaticamente de aparência.

Ainda segundo o site, é necessário realizar alguns ajustes antes do lançamento para todos, que deve ocorrer em algumas semanas. Confira:

💡Spotted the Dark Mode on Facebook for iOS!https://t.co/UpgbnyJmsS

NOTE: The feature is under development and it will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2020