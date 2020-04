Tecnologia: Vazamentos revelam detalhes do próximo iPhone 12 da Apple

Alguns vazamentos revelam detalhes do próximo iPhone 12 da Apple, como divulgado pelo site especializado 9to5mac.

As informações, fornecidas por Max Weinbach, sugerem o layout do iPhone 12 Pro Max. Os principais tópicos confiram que o novo aparelho compartilhará muita estética de design do iPad Pro.

Os rumores sugerem que o telefone ficará mais fino em comparação com o iPhone 11 Pro Max. Ele terá um display OLED de 6,7 polegadas.

Reprodução/EverythingApplePro

Ainda segundo o site, a imagem também detalha a disposição de componentes, câmera frontal e outros elementos, em um notch menor.

Na parte traseira, o layout também será alterado para suportar um quarto sensor. O novo entalhe aparentemente será menor e a curvatura das linhas também mudará.

O site ainda explica que a Apple deve adicionar um Smart Connector (como uma entrada para cartão de memória) ao iPhone este ano, informação ainda não confirmada.

A linha do iPhone 12 deve ser lançada no segundo semestre de 2020. Além do modelo iPhone 12 Pro Max de 6,7 polegadas, também haverá três outras variantes.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, foi o primeiro a relatar que a empresa da maça lançaria iPhones 5G no final deste ano. Confira:

