Nova versão do WhatsApp para o sistema operacional Android será liberada em breve

Uma nova versão do aplicativo de mensagens WhatsApp, para o sistema operacional Android, será liberada em breve.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update de número 2.20.131 será lançado para todos os usuários do sistema do Google.

Como revelado, a próxima versão já foi finalizada pela plataforma e realiza alguns ajustes internos no popular app. Confira:

NOVO RECURSO

Uma nova versão, com o recurso modo escuro (dark theme), também será liberada muito em breve para o WhatsApp Web.

Já disponível para Android e iOS, a esperada novidade será lançada para a versão Web e Desktop da plataforma. Confira captura de tela:

WABetaInfo

