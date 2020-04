Manchas na pele? Use esta máscara de mel e limão para removê-las

Os gregos e egípcios usavam as propriedades do mel nos seus tratamentos de beleza. Milhares de anos depois, o produto voltou com tudo para manter o rosto saudável e sem manchas.

O mel tem propriedades antibacterianas e contém enzimas e probióticos que são benéficos para a pele, especialmente a sensível.

Ingredientes

2 colheres (chá) de mel

Suco de 1 limão

½ colher (chá) de aloe vera

Modo de preparo e uso

Misture os ingredientes em um recipiente até obter uma pasta homogênea.

Aplique a mistura no rosto usando um pincel e deixe agir por 30 minutos. Enxague bem a pele e aplique um hidratante.

Repita o procedimento duas vezes por semana.

Atenção: evite sair ao sol enquanto tiver o tratamento no rosto.

Fonte: Nueva Mujer