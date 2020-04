Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 24 de abril

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Você ficará impressionado com a carga de trabalho e as pressões por sempre quer fazer tudo ao mesmo tempo. É hora de tirar um tempo também relaxar e organizar melhor suas prioridades.

Tenha cuidado com dores de cabeça e evite ficar nervoso. Você ganha pode ganhar dinheiro extra. Você faz planos com o seu parceiro; Considere que os melhores momentos da sua vida acontecem quando você os aproveita-os com a pessoa certa.

Leve em consideração que você precisa dedicar tempo ao tempo. Um novo projeto pode surgir e exigir mudanças significativas. Você terá sorte no dia 21 de abril e será com os números 24 e 59. Carregue um objeto de prata e vista-se com cores fortes para aumentar sua força espiritual.

Touro

Você terá uma semana de mudanças radicais no trabalho e muitas ocupações ou tarefas. Apesar de ser muito carismático e gentil com as pessoas, a inveja pode atrapalhar e é por isso que você precisa se proteger.

Tente usar roupas leves para que a energia positiva cresça em sua vida, especialmente no dia 21 quando sua sorte aumenta. Não se preocupe mais com o que pensam de você; você é mais feliz sendo quem realmente é.

Você recebe dinheiro. Tenha cuidado com acidentes. Uma gravidez surpresa pode acontecer. Você desfrutará de sorte com os números 01 e 29.

Um ex pode reaparecer na sua vida e buscar um relacionamento mais formal, mas você não costuma dar segundas chances. Portanto, fale claramente e termine esse ciclo da melhor forma.

Gêmeos

Sua melhor época do ano está chegando e você se sentirá a sorte ao seu redor. Finalmente, você sente que as boas energias estão do seu lado e pensa em iniciar um negócio ou trabalhar nos fins de semana.

Tenha cuidado com problemas renais e infecções no trato urinário. Você é bom em ajudar os outros sem receber nada em troca, mas às vezes eles acabam abusando; então diferencie quem são seus amigos e quem só quer tirar vantagem.

Você pensa em fazer cursos. Continue cuidando da saúde para se sentir melhor em todos os aspectos. Não discuta mais com seu parceiro e encontre a melhor solução pensando em ambos.

Solteiros podem se apaixonar por alguém de Áries, Câncer ou Sagitário que será muito compatível. Você terá um sorteio no dia 21 de abril, especialmente com mudanças de emprego e dinheiro. Seus números são 07 e 66.

Câncer

Você terá excelentes propostas para o seu crescimento pessoal. Preocupe-se em manter-se atualizado em sua carreira. Evite problemas no relacionamento e não fique mais com ciúmes sem motivo; lembre-se de que todos precisamos do nosso espaço.

Você pode receber dinheiro extra e um animal de estimação pode chegar em sua vida. Você planeja algo para junho. Cuide da sua saúde e especialmente da alimentação; lembre-se de que seu ponto fraco é o estômago.

Você terá sorte em 21 de abril e a cor verde o ajudará a atrair boas energias. Seus números são 04 e 39. Novos amores também virão. Não guarde mais rancores familiares, pois é hora de renovar todas as energias e deixar o negativo para trás.

Leão

É hora de progredir no seu ambiente de trabalho. Pode ser hora de conversar com seus superiores para que eles reconheçam seu desempenho e aumentem a sua presença.

Pague contas em atraso e coloque sua vida financeira em ordem. Não seja tão rancoroso com seus parentes, aprenda a esquecer e a não dar importância.

Você continuará com seu parceiro e ficará muito estável. Se você é solteiro, encontrará um amor do signo de Peixes, Áries ou Leão. Você resolve um problema legal.

Durma mais e não seja tão dependente do celular. Seus números da sorte são 28 e 77. Seu melhor dia será 21 de abril e você terá muita sorte em tudo relacionado a projetos ou negócios. Vista-se de vermelho para multiplicar sua energia. Ajude seus pais.

Virgem

Você está em um momento de mudanças positivas e uma surpresa que o encherá de felicidade. Apenas tome cuidado com a inveja, porque você é um dos signos mais perseguidos por esse sentimento; evite falar sobre tudo o que acontece com você.

Algo pode ser planejado para agosto junto a alguém de Áries, Sagitário ou Capricórnio, com quem você se divertirá.

Continue cuidando da saúde para se prevenir de qualquer problema. Problemas hormonais e colesterol devem receber mais atenção. Você ganha dinheiro extra e pode ser por uma venda. Você deve evitar gastos excessivos. Seu dia de sorte é 21 de abril, com os números 13 e 22.

Libra

Você estará sob muita pressão no trabalho. Lembre-se de que está passando por um período de crescimento pessoal e é muito importante não deixar nada para depois, tirando proveito dessa onda de boa energia.

Você sempre quer resolver os problemas dos outros, e isso às vezes o deixa de mau humor e com energias negativas; não carregue os problemas de outras pessoas e você verá que sua vida ficará mais leve.

Seu melhor dia será 21 de abril. Alguns librianos decidem passar algum tempo sozinho, especialmente no amor. Seus números da sorte são 24 e 39 e a o vermelho irá atrair abundância.

Quanto aos relacionamentos, você encontrará alguém de Escorpião ou Capricórnio que fará você se sentir bem. Um parente pode pedir dinheiro emprestado a você.

Escorpião

Você se sentirá chateado com os problemas pessoais e deve lembrar que tem todo o poder para afastar todos os aspectos e pensamentos negativos. Tenha foco para que a paz chegue até você.

Você ganha dinheiro extra para pagar uma dívida. Leve em conta que o seu signo controla tudo e pode tentar fazer isso com o parceiro; então aprenda a relaxar e ser menos obsessivo.

Seu melhor dia será 21 de abril, especialmente no trabalho. Apenas tente ser discreto com seus planos para não atrair energia negativa.

Você deve dar espaço ao parceiro para que ele não se sinta pressionado. Você terá uma sorte com os números 13 e 28. Sua compatibilidade no amor será com Aquário, Touro e Câncer.

Sagitário

É hora de você retomar contatos avançar profissionalmente; cuidado com as fofocas das pessoas no trabalho e proteja-se de más energias. O vermelho o ajudará a afastar tudo o que é negativo.

Um novo amor de Áries, Leão ou Libra, falará sobre segurança e proteção. Os comprometidos podem ter alguns problemas por causa do ciúme, por isso tente ser paciente e consciente.

Seus números da sorte são 09 e 47 e seu melhor dia é o 21. Serão dias de completa renovação pessoal e de se afastar de todos os laços negativos das amizades que apenas drenam sua energia.

Aja com cautela com o que você assina em contratos e créditos. Você sente falta de um amor do passado que pode voltar; é hora de conversar com ele e fechar esse círculo.

Cuide bem da sua família e lembre-se de que você é o pilar da vida deles. Continue dando o seu melhor em termos de saúde para não ter problemas no futuro.

Capricórnio

Haverá muitas mudanças em seu trabalho. Lembre-se de que seu signo cruza um estágio de instabilidade em tudo e deve ter mais paciência.

Você continuará com seu parceiro atual, mas o tédio pode chegar. Tenha cuidado com se envolver em triângulos amorosos, pois isso trará mais confusão para a sua vida. Aprenda a ser mais fiel.

Uma pessoa próxima pode precisar de ajuda financeira. Você paga dívidas no seu cartão de crédito. Você saberá de um divórcio. Seu melhor dia será 21 de abril com os números 12 e 88.

Use muito vermelho para que sua energia fique mais protegida. Um amor volta em sua vida. Tente estudar mais para se preparar para novos desafios.

Aquário

Você enfrentará problemas com algumas pessoas porque seu signo é leva a opinião dos outros muito a sério, especialmente no trabalho. Aprenda a não absorver essas energias externas e a distinguir críticas construtivas de comentários invejosos.

Comece a viver sem rancor. Você terá reuniões para fazer mudanças positivas no seu ambiente de trabalho.

Um amor do passado o procura e é preciso permanecer em paz; aprenda a falar sem brigar. Uma surpresa vem de um membro da família. Você terá sorte no dia 21 de abril com o número 17 ou 35.

Você pode receber dinheiro extra. Lembre-se de que você é o conselheiro do zodíaco e isso faz com que o procurem para pedir opiniões, especialmente no amor.

Peixes

Haverá uma boa energia em torno do seu signo e será um momento de sorte quando se trata de assinar novos contratos e receber dinheiro extra. Dê uma boa olhada em todas as opções que lhe são apresentadas, mas evite se apegar ao que você ainda não tem.

Você recebe um convite ou planeja algo para o futuro. Você saberá de uma gravidez de alguém da família ou próximo que o fará feliz.

Tenha cuidado com o ciúme e tente não controlar seu parceiro, para depois não entrar em brigas sem motivo. Os solteiros conhecerão pessoas muito compatíveis com o seu signo. Use cores fortes para atrair abundância.

Em 21 de abril a sorte para contatos e negócios chegará; portanto, não hesite e dê o seu melhor. Seus números da sorte são 07 e 88.