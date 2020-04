Os signos do zodíaco que serão mais afetados pela entrada do Sol em Touro

Em 19 de abril o Sol entrou em Touro, um signo sensível, preguiçoso e compassivo, que também pode mostrar seu caráter forte e bruto ao ser desafiado. Permanecendo desta forma até 21 de maio, este trânsito traz para todos a necessidade de se adaptar e aceitar algumas mudanças, mas tende a ter efeitos ainda mais potentes em determinados signos.

Descubra aqueles que mais serão afetados pela entrada do Sol em Touro:

Leão

Carreira, reputação e imagem serão mais importantes do que nunca, o que pode acabar deixando alguns de vocês sobrecarregados e muito focados no próprio ego. É hora de reavaliar prioridades, ações e descobrir aquilo que merece seu trabalho duro; as chances da colheita de ótimos resultados no futuro são grandes, mas é preciso não se deixar abater pela preocupação, tristeza e ansiedade.

Ao ficar aberto para a paz e também para as mudanças que chegaram, deixando de sofrer tanto pelo o que não pode ser evitado. O apoio de pessoas importantes e técnicas para tranquilizar a mente podem ajudá-lo a fazer melhores escolhas.

Escorpião

Os relacionamentos mais próximos entram em foco ao mesmo tempo em que você pode se sentir mais conflitante que o habitual. É hora de olhar para as dinâmicas das suas conexões com calma, prestando a atenção na igualdade, reciprocidade e o quanto é possível ensinar ou aprender.

É preciso ter mais contato com a sua sabedoria e espiritualidade, não deixando o drama e estresse tomarem conta e causar conflitos que não são nada construtivos. Lembre-se que é preciso fazer o que é preciso, mas não existe problema algum em refletir bastante antes e se entregar ao prazer quando pode.

Aquário

Nem sempre é fácil para você colocar os pés no chão e se concentrar em assuntos do lar ou família. O momento o fará olhar para emoções e memórias do passado que nem sempre são felizes, mas precisam ser “lidadas”. Não tenha medo de refletir e observe com confiança o que já não é mais bem vindo e ainda faz parte das bagagens que você carrega.

Lembre-se que você também deve relaxar, encontrando prazeres simples que o ajudarão a se sentir mais confiante e positivo para realizar as mudanças que precisa. Use sua criatividade para superar, sonhar e planejar.