As dicas para desenvolver uma boa decoração de sala pequena

A decoração de sala pequena pode ser um pouco mais complicada. Isso porque é necessário pensar em tudo levando em consideração a otimização do espaço. Contudo, com algumas dicas é possível decorar com praticidade. Algumas delas são:

Mantenha o chão livre

.

A primeira dica é manter o chão livre. Mesma a sala pequena mais elegante não funciona, se você não puder caminhar livremente. Por isso, ao planejar a decoração pense em retirar todos os obstáculos e criar espaço para armazenamento extra (caso seja necessário).

Invista em uma boa iluminação

.

Salas pequenas podem ser escuras, pois contam com poucas janelas. Diante disso, pode ser que seja necessário compensar com luz elétrica. Invista em luminárias de tetos ou até mesmo de parede.

Use o espelho em sua sala

.

O espelho pode ajudar a refletir a iluminação da sala. Além disso, quando colocado em locais estratégicos, ele permite que a sala aparente ser maior.

Escolha o tapete ideal

.

Invista em um tapete que grande, no qual os móveis possam ficar em cima. O tapete grande também permite que a sala pareça maior.

Deixe as peças com espaços

.

Uma dica fundamental: não coloque um móvel muito próximo do outro. Além de deixar a estética desagradável, vai indicar que sua sala é realmente muito pequena. A recomendação é deixar os móveis com espaço.

LEIA TAMBÉM: