3 dicas imperdíveis para escolher o condicionador perfeito para seu cabelo

O condicionador deve ser considerado básico na rotina de cuidados com os cabelos, uma vez que foi desenvolvido para proporcionar força, brilho e hidratação.

Os especialistas do Programa de Beleza e Bem-Estar da Canipec oferecem três dicas para você escolher e usar o condicionador do jeito certo.

Descubra a personalidade do seu cabelo

Rebelde ou sensível? O primeiro passo é conhecer a fórmula ideal para as suas necessidades, ou seja, é importante saber que tipo de cabelo você possui, pois pode ser: fino, espesso, oleoso, seco ou danificado.

Você deve comprar o produto que promete resolver o problema que você identificou. Por exemplo: se o seu cabelo é fino, não é recomendável usar um condicionador pesado ou nutritivo; se estiver seco, uma fórmula leve não funcionará.

Verifique como usar o produto

Quando o fabricante sugere usar o sistema completo de uma marca para obter um benefício específico, é recomendável fazê-lo. Se o rótulo não diz isso, você pode tentar linhas diferentes.

Aplique a quantidade ideal

Escolha a quantidade de acordo com o comprimento do seu cabelo. A medida ideal para cabelos médios a longos é uma colher de sopa; se for curto, meia colher de sopa.

A regra de ouro: nunca deve ser aplicada no couro cabeludo ou muito perto da raiz, pois pode cobrir os folículos e enfraquecê-los. Aplique do meio às pontas e enxágue com bastante água.

Fonte: Nueva Mujer