Versão do WhatsApp para Android vai receber nova função em breve

A versão do WhatsApp, para o sistema operacional Android, vai receber uma nova função muito em breve.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app vai estender o limite de participantes em uma chamada de grupo.

A informação foi confirmada em uma recente versão beta (Android 2.20.128) do aplicativo para o sistema do Google.

Conforme revelado, capturas internas sugerem que todos os participantes devem usar a versão mais recente do app para poder participar de uma chamada de grupo com o novo limite.

Atualmente, apenas 4 participantes podem participar de uma chamada em grupo. Ainda segundo o site, a novidade deve ser liberada em breve.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.128: what's new?

Found strings that suggest the new group call limit on WhatsApp for Android!https://t.co/PkCFCIHaKB

NOTE: The feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 16, 2020