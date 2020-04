Shake de abóbora para fortalecer as artérias e controlar o colesterol

O shake de abóbora é a escolha ideal para o café da manhã, já que oferece benefícios incríveis para a saúde: uma grande quantidade de fibras, vitaminas B, C, D e betacaroteno, além de minerais como cálcio, ferro, zinco e cobre.

A abóbora também ajuda a manter um nível equilibrado de colesterol, triglicerídeos e glicose no sangue. Melhora a função renal e é excelente para desintoxicar o fígado.

Ingredientes:

200 gramas de abóbora doce

1 pitada de sal

1 xícara (chá) de leite de amêndoa

1 colher (chá) de canela

1 colher (chá) de essência de baunilha

½ banana

Gelo

Modo de preparo

Aqueça a água com uma pitada de sal em uma panela. Acrescente a abóbora descascada e cortada em cubos e deixe cozinhar até ficar macia. No copo do liquidificador, coloque a abóbora, o leite de amêndoa, a banana cortada em fatias, a canela e a baunilha. Bata por dois minutos e adicione o gelo. Bata novamente até obter a consistência desejada.

Fonte: Nueva Mujer