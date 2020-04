O lado ruim de casar com cada signo do zodíaco

Ao decidir compartilhar a vida, um casal pode compartilhar as maiores qualidades e também os maiores defeitos um do outro – que se transformam tanto na melhor, como na pior parte de conviver com esta pessoa.

Confira a característica negativa que acompanha cada signo no casamento:

Áries

As pessoas regidas por Áries são muito extremas. Uma hora eles podem deixar as responsabilidades de lado para relaxar e na outra se dedicarão completamente a correr e resolvê-las.

Isso não é nada saudável e, além de ser complicado de entender, é também difícil de lidar – já que é impossível saber como acompanha-los nesses momentos estressantes.

Touro

Este é um dos signos mais teimosos do zodíaco e sua forma de lidar com as mudanças é muito complexa. Convencer ou esperar que esse signo mude sua opinião é uma tarefa realmente difícil.

Gêmeos

O geminiano têm problemas com se comprometer em planos de longo prazo ou parecer realmente interessado no futuro do relacionamento. Eles precisam de alguém muito seguro consigo mesmo, pois do contrário a pessoa pode se sentir em um relacionamento instável.

Câncer

O canceriano pode ser muito dramático e se fechar para o outro quando está decepcionado. Infelizmente, essa atitude faz com que seja ainda mais complicado resolver os problemas da vida a dois.

Leão

O pecado favorito do leonino sempre será a vaidade e ele sempre irá querer ser o centro da atenção do parceiro. Além de muita cobrança, isso pode gerar grandes desentendimentos.

Virgem

O virginiano tem muita dificuldade de passar por cima do que acha correto para ceder ou tentar fazer as coisas do jeito do outro. Por esse motivo, até mesmo coisas banais podem acabar em mal entendidos.

Libra

É difícil tomar decisões simples ou complicadas ao lado do libriano, que pode ser muito indeciso e transmitir isso ao parceiro.

Escorpião

O maior defeito do escorpiano é a sua desconfiança. Ele pode acabar fazendo cenas desnecessárias e, principalmente, complicando o relacionamento com seu ciúme.

Sagitário

O sagitariano é impulsivo para tomar algumas atitudes e também com as palavras. Isso faz com que ele sempre tenha que se desculpar e muitas vezes se arrepender do que faz e fala.

Capricórnio

O capricorniano pode parecer emocionalmente distante, especialmente quando se dedica demais ao trabalho e deixa o relacionamento em segundo plano.

Aquário

O aquariano só faz aquilo que realmente deseja e quando quer. Por isso, algumas pessoas podem achar que eles não correspondem o amor que recebem.

Peixes

O pisciano pode ter alterações de humor e ânimo complicadas de entender. Sua felicidade pode se transformar em tristeza de uma hora para a outra – algo que é bem difícil para a convivência.