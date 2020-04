Dicas para evitar irritações na pele das mãos por sabonetes

A lavagem correta das mãos, uma conduta negligenciada por 95% dos brasileiros, virou hábito com a pandemia do coronavírus.

Antes da covid-19, uma pesquisa do Ibope apontou que 73% dos brasileiros lavavam as mãos após ir ao banheiro. No entanto, nem 5% dos entrevistados usavam água e sabão por cerca de 30 segundos, de acordo com as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Agora, em meio à pandemia, diante da necessidade de constante higienização, as substâncias abrasivas têm provocado irritações na pele.

A médica dermatologista Luciana Garbelini, especializada em Cosmetria, alerta para a necessidade de usar um creme hidratante nas mãos para evitar ressecamentos e incômodos. O mercado brasileiro tem produtos bons a partir de R$ 5 e "uma gotinha" já é suficiente.

Outra recomendação é enxaguar bem as mãos para retirar todos os resíduos do sabão. A preferência também deve ser por produtos neutros, que são menos agressivos para a pele.