Feng Shui: como decorar o quarto para atrair boas energias

Você já entrou em uma casa ou um quarto e imediatamente se sentiu que deveria sair? Se sua resposta for sim, provavelmente essa reação é porque seu espírito está captando energias negativas ou muito pesadas. Diante disso, saber como decorar o quarto é decisivo nesse sentido.

A maneira como as coisas são organizadas em seu quarto influencia mais do que você pensa sobre a energia. Ao decorar seu quarto, você deve estar ciente da posição em que coloca sua cama, onde pendurará um espelho, se você tem um lugar para depositar roupas sujas ou se mantém uma bagunça no seu espaço.

Do mais básico ao mais complexo, considere estas dicas para decorar seu quarto:

Cor da parede

.

É o mais visível ao entrar em um espaço. A cor das paredes é decisiva para decorar o seu quarto, pois instantaneamente deixa um espaço triste ou feliz.

Mesmo esse aspecto influencia seu senso de humor. Para começar, tente pintar suas paredes de branco ou pelo menos de uma cor clara, pois isso trará calma e bem-estar enquanto você estiver no seu quarto.

Muita luz no seu quarto

.

Lugares escuros sempre nos dão a sensação de confinamento e tristeza. Para afastar esses sentimentos negativos, além de pintar suas paredes de uma cor clara, abra as janelas do seu quarto! A luz é transformada em energia positiva e é essencial para a boa energia de um espaço.

Posição da cama

.

A localização da cama é super importante. De acordo com a Escola Europeia de Feng Shui, é essencial colocar uma cabeceira na cama e colocá-la contra uma parede ou superfície sólida. Da mesma forma, é necessário ter uma visão clara e desobstruída em direção à janela ou porta.

Com relação à direção da cama, especialistas da Escola Ocidental de Feng Shui, nos EUA, explicam que a cama na direção norte, permitirá que você durma profundamente, em direção ao sul, terá um sonho mais espiritual, em direção o ajudará a acordar de manhã cedo e, se sua cama estiver voltada para o oeste, você adormecerá mais rápido à noite.

Plantas

.

As plantas dão vida ao seu espaço, preenchendo-o com energia natural. Em um canto do seu quarto, você pode colocar uma planta pequena que não precisa de muito sol para se manter. Eles são sinônimos de crescimento e abundância.

Forma de ornamentos e objetos

.

Até a forma dos objetos influencia o trânsito de energia em seus espaços. Invista em figuras arredondadas e com poucos ângulos, ou melhor, que não possuem formas tão nítidas e agressivas.

Fonte: Nueva Mujer.