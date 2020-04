Como cada signo do zodíaco tenta reconquistar o ex

Para se reaproximar de alguém, cada signo do zodíaco pode usar uma estratégia. Confira como cada signo tenta reconquistar o ex:

Áries

O ariano tenta reconquistar abrindo seu coração e se apegando as coisas boas que viveu com o outro, de modo que pode tentar fazer com que o outro se lembre do passado de forma positiva ou reproduzir momentos felizes novamente.

Touro

O touro irá explorar tanto os detalhes, como algo extraordinário para voltar a chamar a atenção de alguém. Ele não costuma poupar esforços e gastos para conseguir uma segunda chance.

Gêmeos

O geminiano sempre tentará se aproximar com naturalidade e ir da amizade ao romance aos poucos, como se suas intenções não fossem apenas voltar a ter algo romântico.

Câncer

O canceriano tentará tocar ao máximo o coração desta pessoa, seja com uma conversa franca ou com sinais mais discretos que possam gerar algum tipo de emoção.

Leão

O leonino tentará se aproximar de forma marcante e deixando suas intenções claras. Ele tende a caprichar na aparência, mas também ser criativo para impressionar o outro.

Virgem

O virginiano tentará fazer jogos antes de tomar uma atitude direta, atraindo o outro para perto e só depois pensando em como tê-lo ao lado novamente. Ele deixa pistas e espera que a outra também faça a sua parte.

Libra

O libriano conhece bem as pessoas que se relaciona e usa isso para tocar novamente seus corações. Além de caprichar no próprio charme, este signo se reaproxima por meio de amigos e tenta mostrar ao máximo que é alguém melhor.

Escorpião

O escorpiano age meticulosamente e dificilmente deixará que alguém que amou muito feche suas portas definitivamente para ele. Pode ser insistente ou se reaproximar como um amigo que espera a próxima oportunidade.

Sagitário

O sagitariano tende arquitetar reencontros casuais e pode usar os amigos em comum para se reaproximar do ex. Ele sempre se mostra atencioso, mas sem deixar de ser autêntico.

Capricórnio

Mesmo odiando ficar sozinho, ele tende a deixar pistas para que o outro também dê passos ao seu encontro. Quando descobre o interesse do ex, começa a tomar atitudes mais claras para reconquistá-lo.

Aquário

O aquariano não gosta de demonstrar o interesse sozinho e tende a se reaproximar como quem não quer nada ou usando o acaso a seu favor. Ele irá tentar se destacar como pessoa para chamar a atenção do outro.

Peixes

O pisciano tentará demonstrar que deixou o drama para trás e que as coisas podem ser diferentes. Por mais que sinta tristeza ou sentimentos negativos, tentará guardá-los para se mostrar bem e atrair o outro.