WhatsApp libera atualização beta e revela novos recursos para os usuários

O WhatsApp liberou uma nova atualização beta, nesta semana, e revelou novos recursos para os usuários do app de mensagens.

De acordo com o site site especializado WABetaInfo, a plataforma desenvolve duas novidades para o sistema operacional iOS.

Em relação a segurança, enquanto o usuário estiver em uma chamada, o WhatsApp vai exibir um novo cabeçalho, informando que a ligação é criptografada.

Ainda segundo o site, o app também planeja estender o limite de participantes em uma chamada de grupo de voz ou vídeo.

Rumores sugerem que o novo limite será de até 12 participantes (ainda não confirmado oficialmente), atualmente com até 4 pessoas.

A mudança, que deve agradar os usuários, ainda está em desenvolvimento e também será liberada para Android. Confira postagem:

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.50.23: what's new?

E2E header for calls, and big exclusive news coming in future: groups calls with more than 4 participants!

The share sheet integration is not available yet in this update.https://t.co/nRPpC38i5k

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 16, 2020