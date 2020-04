Jardins verticais: solução perfeita para levar um pouco de natureza para dentro de casa

Nós os vemos em todos os lugares: shopping centers, edifícios corporativos e casas de nossos amigos. Os jardins verticais cheiram a uma nova tendência, mas a verdade é que eles são históricos e existem desde os vegetais pendurados na Babilônia.

A ideia não demorou muito para viajar para o Japão e Escandinávia e, eventualmente, foi posicionada em todos os cantos do mundo.

Foi na década de 1980 que o botânico Patrick Blanc foi creditado como pioneiro das paredes verdes, mas os paisagistas costumam apontar Stanley White como o principal culpado.

O professor de arquitetura paisagística da Universidade de Illinois teve a brilhante ideia de fazer uma parede verde em seu quintal, que ele chamou de Botanical Bricks em 1938.

Com todos esses dados de evolução, ele modificou bastante isso e virou uma opção para adicionar verde a espaços não convencionais.

“É verdade que é uma tendência de jardim relativamente antiga, mas agora ela se veste de modernidade porque estamos em uma época em que o espaço está se tornando um dos recursos mais escassos.

As casas são construídas menores ou, simplesmente, queremos otimizar cada metro quadrado de uma casa, seja uma casa ou um apartamento”, diz Claudio Cisternas, chefe da Carreira de Paisagismo do Instituto do Meio Ambiente (IDMA).

VANTANGES DO JARDIM VERTICAL

“Um jardim vertical tem muitas vantagens. Na construção, a otimização do espaço aproveitando as paredes, os limites externos, as divisões que podemos ter com outras casas. Quanto à parte ecológica, descobrimos que elas servem como telas climáticas.

Durante o dia, nossas paredes absorvem todos os raios UV que são refratados à noite, retornando à atmosfera. O que acontece com essa pele verde é que esses raios são absorvidos pelas plantas, evitando o superaquecimento”, explica o especialista em paisagismo.

Seu próprio jardim

Não apenas soa bem no papel, como também é fácil de replicar. Para ter sua instalação vertical, você deve pensar na base que abrigará suas plantas, e isso pode ser das prateleiras às garrafas de plástico.

A Internet está cheia de opções simples e baratas para criar uma, além de serviços que instalam essa pausa vertical em sua casa.

Então, é hora de pensar no substrato, veja se você deseja ter um jardim hidropônico, terrestre ou misto. Com isso decidido, é preciso pensar no sistema de irrigação, sendo o manual o mais convencional, mas hoje existem dezenas de soluções, como irrigação automática, sistemas de mangueiras e até gotejamentos.

“Agora, na primavera-verão, é ideal trabalhar com espécies como manjericão, ciboulette, hortelã e poejo. Eu sempre recomendo começar com estes porque são simples. Muitas vezes nos deixamos levar pela novidade, mas não podemos esquecer que as plantas são seres vivos e requerem um cuidado mínimo”, comenta.

E continua “Isso não significa colocar água quando nos lembramos, é preciso olhar para elas, pelo menos uma vez por semana, remover as folhas secas, ver se a água está chegando aos cantos mais complexos, arrancar os mortos para que as plantas não estagnem. Em crescimento, verifique os dispositivos de irrigação para que não fiquem cobertos”, ensina Claudio.

"Podemos reduzir o consumo de recursos hídricos porque não é necessário regar todos os dias se escolhermos um bom substrato. Existem materiais super eficientes que funcionam como esponja e retêm água, evitando a evaporação e deixando todos os recursos para as raízes de que precisam.

"Não tem complexidade, mas é preciso dar um pouco de carinho, como todos os seres vivos", alerta, enfatizando a beleza dessas instalações.

Fonte: Nueva Mujer.