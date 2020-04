Companhia LATAM mantém redução de 95% das operações de passageiros durante o mês de maio

View this post on Instagram

Hoje, no #DiaMundialDaSaúde, agradecemos à @opspaho e a todos os profissionais que dia após dia trabalham para salvar vidas. É por eles e por você que continuamos apoiando quem mais precisa. Porque nosso compromisso é que o mundo continue sonhando. #LongeMasJuntos . Hoy, en el #DíaMundialDeLaSalud agradecemos a la @opspaho y a todos los profesionales, que día a día están trabajando para salvar vidas. Es por ellos y por ti, que seguimos apoyando a quienes más lo necesitan. Porque nuestro compromiso es hacer que el mundo siga soñando. #LejosMásJuntos . Today, on #WorldHealthDay, we want to thank @WHO and all the professionals who work day by day to save lives. For them and for you, we continue giving support to those who need it most. Because we are committed to ensuring the world keeps on dreaming. #FurtherTogether