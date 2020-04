WhatsApp trabalha em novo recurso para os usuários do app

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha em uma nova função para os usuários da popular plataforma.

De acordo com informações do site especializado WABetaInfo, o app desenvolve um recurso que permite usar uma mesma conta em diferentes dispositivos.

Com isso, o usuário do app poderá utilizar uma conta no smartphone e no tablet, por exemplo, de forma simultânea.

No entanto, ainda não está totalmente claro como a novidade deve funcionar. Ainda segundo o site, também não foi revelada a data prevista de lançamento suporte.

