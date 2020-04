Os signos do zodíaco que são opostos que se atraem

Alguns signos do zodíaco possuem personalidade opostas, mas que de alguma forma podem atrair muito um ao outro, mesmo que existam problemas e obstáculos a serem superados constantemente.

Confira quais são:

Áries e Peixes

Enquanto o ariano encanta sendo independente e não perdendo tempo em suas paixões, o pisciano surpreende com sua dedicação ao amor. Estes signos são completamente diferentes e sua conexão pode ter muitos altos e baixos, o que pode acabar sendo desgastante, mas também promete reconciliações emocionantes – uma debilidade para ambos.

Touro e Aquário

O taurino possui um mistério e sensualidade que intriga o aquariano, que busca sempre novas experiências e sensações. No início, as inquietações amorosas deste casal pode estimular a conexão, mas tudo tende a se tornar bastante complexo, especialmente para o signo de Touro que buscará algo mais sólido e conservador – algo que não preocupa e atrai o aquariano.

Libra e Escorpião

O magnetismo destes signos é irresistível, de forma que um consegue seduzir o outro com facilidade. No entanto, suas personalidades diferentes podem gerar algumas frustrações, pois a intensidade do escorpiano exige uma firmeza de decisões que nem sempre o libriano gosta de tomar, o que pode gerar conflitos e inseguranças.

Gêmeos e Capricórnio

Um consegue surpreender e atrair o outro. Enquanto o capricorniano admira a criatividade e boa comunicação, o geminiano se deixa encantar pela inteligência e sabedoria. Apesar de formar um casal que pode ser bastante cúmplice e compatível intelectualmente, o foco na vida de ambos pode ser oposto, o que pode trazer conflitos.

Câncer e Leão

A conexão pode ser emocionante e apaixonada, com o canceriano entregando a atenção e carinho que o leonino sempre deseja. No entanto, o ego de ambos é fácil de ser ferido e ambos podem começar a marcar seu território, o que pode acabar em conflitos emotivos e intensos.

Virgem e Sagitário

As diferenças deste signo podem impressionar um ao outro e criar a vontade de “provar” o novo. Os virginianos podem ser muito atraentes e o sagitariano não passa despercebido com sua vitalidade, de forma que a química física pode ser intensa. No entanto, os relacionamentos a longo prazo são muito difíceis, uma vez que um é pé no chão e o outro aventureiro ao extremo, o que exige muitos esforços para que se adaptem na convivência.