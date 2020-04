Quando o assunto é amor, alguns signos tendem a ser apressados e, enquanto uns apreciam toda essa intensidade e paixão, outros acabam fugindo para bem longe.

Confira os signos apressados que sabotam o amor:

Áries

“Paciência” não é algo que está no vocabulário dos arianos e, muitas vezes, “compromisso sério” também não. Portanto, muitos deles tendem a se entregar a paixão e exigir isso do outro, mas sem nenhuma noção sobre o que querem realmente desta relação. Isso faz chamas promissoras serem fugazes e terminarem mesmo com muita química envolvida.

Câncer

O canceriano é repleto de sentimentos e emoções. Por isso, “ir com calma” é algo difícil para eles, que podem acabar tentando não só apressar, mas dramatizar e manipular algumas situações a seu favor. Eles podem acabar assustando pessoas que estavam interessadas, mas por alguma razão desejam ir com calma no romance.

Escorpião

O escorpiano é independente e pode querer controlar as situações para que tudo aconteça no tempo que ele deseja. Suas paixões avassaladoras não são para qualquer um e ele tende a fazer cobranças antes da hora, tentando se inserir espaço do outro a todo custo.

Peixes

O pisciano pode entrar em situações dramáticas ao ser excessivamente emocional em suas conexões amorosas, mesmo que sejam recentes. Quando ama, leva a sério rápido demais. Se este signo não divide o que está sentindo, pode passar impressões confusas, se afastando e deixando o outro perceber que algo está errado, mas sem esclarecer exatamente o que.