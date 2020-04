Nova atualização do WhatsApp Web estará disponível em breve para os usuários

Uma nova atualização do WhatsApp Web estará disponível em breve para todos os usuários da plataforma.

De acordo com o site especializado, o app já trabalha no recurso tema escuro (dark theme) para a versão Web e Desktop.

Já liberada para Android e iOS, algumas capturas de telas revelam detalhes da novidade, que está em estágio avançado de desenvolvimento.

Lista de bate-papo, exibição de bate-papo com bolhas e a seção de informações de contatos/grupos já foram finalizadas.

Também foram feitos alguns ajustes importantes, antes do lançamento. A novidade deve ser liberada em breve para os usuários, de acordo com o portal.

📝WhatsApp Web 2.2013.7: what’s new?

Finally a new theme menu under development!https://t.co/d6rTla2FfN

NOTE: The Dark Theme feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 16, 2020