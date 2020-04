Microsoft corrige três vulnerabilidades na última atualização para Windows

O último pacote de atualizações lançado pela Microsoft, nesta semana, corrigiu 113 falhas de segurança no Windows, de acordo com informações da ESET.

Deste lista, 14 das quais foram listadas como críticas e três delas foram ativamente exploradas em ataques recentes.

Entre elas, a CVE-2020-1027 é uma vulnerabilidade no kernel do Windows que permite escalar privilégios para executar código com permissões elevadas.

"A falha está na maneira como o Kernel do Windows manipula objetos na memória e pode ser explorada executando um aplicativo especialmente projetado por um atacante que tenha sido autenticado localmente", detalhou.

Ainda de acordo com a ESET, algumas dessas vulnerabilidades zero-day estão sendo exploradas por cibercriminosos. Por isso, a orientação é atualizar o sistema operacional o mais rápido possível.

Com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: