Game Streets of Rage 4 chega para PS4 no dia 30 de abril com novo battle mode

O jogo Streets of Rage 4, desenvolvido por Lizardcube e Guard Crush Games, chega para Playstation 4 (PS4) no dia 30 de abril com um novo battle mode.

Como revelado pela Sony, depois de 26 anos do último episódio, finalmente a saga Streets of Rage retorna para os jogadores – e cheia de surpresas.

“O Battle Mode deixa você escolher seu personagem favorito e testar suas habilidades por várias fases memoráveis com um, dois ou três amigos”, revela a descrição.

O jogador pode testar o Battle Mode com os personagens de Streets of Rage 4, além do elenco completo de 12 personagens retrô que já foram revelados. Confira trailer com todas as novidades:

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: