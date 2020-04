Battle royale: Garena prepara mega evento para os jogadores do título Free Fire

Até dia 26 de abril, o evento de Páscoa de Free Fire dará a possibilidade de conseguir um novo personagem, pacotes de roupas raras e uma chance de ganhar diamantes.

Como revelado pela Garena, trata-se do maior evento de recompensa do ano até agora, válido para todos os jogadores battle royale.

Serão três presentes exclusivos para o grande dia do evento de Páscoa, que acontece no domingo, dia 19 de abril. Veja como:

1ª recompensa

Os sobreviventes que se conectarem ao Free Fire no grande dia do evento de Páscoa poderão escolher um personagem da lista disponível e aperfeiçoá-lo até o nível 6 instantaneamente, utilizando um Cartão de Personagem Lv 6.

Tem coisa boa chegando: Faça login no dia 19.04 (só dia 19 hein?) e escolha um dos personagens da lista + cartão level 6 do personagem!

🎁 Presentão, hein? Já marca na agenda para não perder! pic.twitter.com/jIybuz9WCJ — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) April 16, 2020

2ª recompensa

Fragmentos de Cubo serão garantidos após cada partida no grande dia do evento de Páscoa. Os Sobreviventes podem ganhar no máximo até 100 Fragmentos de Cubo, que podem ser trocados por pacotes de roupas raras por meio do Cubo Mágico.

3ª recompensa

Chamar de volta os amigos para o Free Fire dará aos Sobreviventes a chance de ganhar 19.999 dimas no grande dia do evento de Páscoa. Quanto mais amigos chamar para retornar ao Free Fire, mais caixas irá ganhar. Todas as caixas têm a mesma chance de conter 19.999 diamantes.

As surpresas não param por aí

A partir de 19 de abril, estará disponível o novo modo de jogo Abate Certificado, que permite partidas de 4v4 (quatro jogadores contra quatro jogadores), cujo objetivo é pegar as tags de identificação de seus oponentes.

Ainda de acordo com a Garena, surpresas adicionais estão planejadas para todo o fim do evento de Páscoa, como um novo visual para a área de lobby.

Com informações da Garena

