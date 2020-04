Pai de Neymar diz que filho foi procurado pelo Corinthians

Neymar Pai revelou durante um live do Instagram, nesta quarta-feira (15), que o Andres Sanchez, presidente do Corinthians, tentou levar o jogador para o time e quase conseguiu. De acordo com ele, o objetivo do presidente do Corinthians era que o jogador ficasse um tempo no time antes de ir para a Europa. Contudo, a proposta não foi adiante por medo de polêmicas.

“Ele botou um papel e falou: 'Assina aí'. Ele é doido (risos). Eu fiquei com medo. Ele falou: 'Joga um tempo no Corinthians e depois você vai embora. Eu cubro a oferta'. E o negócio ia dar certo, ele estava mexendo os pauzinhos com o Barcelona já. Poucas vezes eu amarelei, mas dessa vez… (risos). Eu falei: 'Se ele trocar o Santos pelo Corinthians, os caras me matam. (risos). Deixa ele ir embora, depois a gente conversa. Direto assim, não. (risos)'”, disse