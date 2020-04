Os signos do zodíaco que falham por tentar consertar tudo sempre

Alguns signos do zodíaco gostam de assumir responsabilidades e podem acabar tentando consertar tudo ao seu redor, um comportamento que nem sempre traz benefícios.

Confira quais são:

Câncer

O lado materno do canceriano pode ser muito detalhista e tenta consertar tudo o que envolve questões emocionais e família. Infelizmente, depositam muita energia e absorvem culpas que nem sempre são suas, sentindo uma inquietação e maré de pensamentos que podem não só tirar o seu sossego, mas ferir seu coração e autoconfiança. É importante lembrar que ninguém pode ajudar o outro sacrificando tudo o que possui.

Virgem

O virginiano é um “reformador” nato, que tenta resolver os problemas com perfeição. No entanto, ele não só se desgasta, mas acaba solucionado tudo sempre e ainda corre o risco de ser julgado quando as coisas não saem como o planejado. Lembre-se que seu senso de fazer o certo e assumir o controle pode atrair um ciclo de gratidão belo, mas também de ingratidão, pois nem todos carregam boas intenções dentro de si; saiba por quais batalhas você deve lutar.

Capricórnio

O capricorniano pode assumir muitas responsabilidades e tentar “consertar” as coisas por aqueles que amam ou são seus aliados por alguma causa em comum. Se exagerar, ele sempre acabará sobrecarregado e com grandes problemas para confiar nas outras pessoas, não deixando que elas mostrem do que são capazes. É preciso aceitar que você atrapalha a sua evolução e a do outro quando decide carregar todos os fardos sozinho.