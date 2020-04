Os signos que ficam juntos, mas podem se confrontar muito

Alguns signos do zodíaco podem viver uma forte atração um pelo outro. No entanto, suas personalidades diferentes podem gerar confrontos frequentes no relacionamento.

Confira quais são:

Áries e Áries

A química deste casal é intensa e eles se atraem rapidamente. No entanto, a chama pode ser fugaz quando a disputa por controle começa. O ariano possui dificuldade em dar o braço a torcer e duas personalidades fortes podem disputar pela razão incessantemente, o que desgasta o relacionamento.

Touro e Escorpião

A atração entre estes signos é forte e íntima. O taurino entrega mais estabilidade aos sentimentos sensíveis e profundos que dominam o escorpiano – quem também consegue trazer novidades a previsibilidade do outro no amor. No entanto, os sentimentos de ciúme e posse entre estes signos podem atrapalhar o relacionamento, entrando em conflitos dramáticos dos quais ambos dizem o que não devem e saem machucados.

Câncer e Capricórnio

Com objetivos parecidos no amor, estes signos podem ter muita conexão e cumplicidade um com o outro. No entanto, ambos costumam cobrar muito e são mandões em seus relacionamentos, o que pode levar a conflitos que fazem as coisas esfriarem ou deixam mal entendidos sem resolver. Além disso, o canceriano pode se sentir menosprezado pela frieza do capricorniano.

Leão e Aquário

Esse casal pode se conectar rapidamente e brilhar muito juntos. No entanto, o leonino costuma ser muito mais entregue e priorizar os relacionamentos amorosos que o aquariano, o que acaba causando conflitos sobre a reciprocidade de um para com o outro. A comunicação entre os dois pode também ser um empecilho quando discordam de algo, já que ambos lutarão pela razão e não pela solução do problema.

Virgem e Peixes

Este casal se conecta pelo romantismo e por tentar construir um relacionamento repleto de significados. No entanto, o virginiano possui um forte senso de realidade que bate de frente com o lado mais sonhador de Peixes, fazendo com que ambos terminem se cobrando muito e se frustrando ao reconhecer o oposto no outro. Não é fácil superar este desafio, especialmente se o casal não conhece a importância de se unir mesmo com diferenças.