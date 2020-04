Em fase final de testes, Volkswagen Nivus será lançado ainda no primeiro semestre deste ano no Brasil

O novo Volkswagen Nivus vai inaugurar um novo segmento no País, com design inovador e tecnologias de segmento premium. O modelo está em fase final de testes pelas estradas brasileiras e será lançado ainda no primeiro semestre deste ano no Brasil.

Como revelado pela montadora, em comunicado nesta semana, a partir do segundo semestre chegará aos demais países da região América do Sul. Confira detalhes:

Design inovador – O Volkswagen Nivus exibe um desenho marcante, com amplo destaque para a queda suave da coluna ‘C’. Sua personalidade ganha argumentos ainda mais marcantes com os faróis e as lanternas em LED, além do DRL (daytime running light) totalmente em LED. As novas rodas de liga leve de 17 polegadas completam o pacote visual.

Infotainment de última geração – O novo sistema de infotainment, totalmente desenvolvido no Brasil, tem nome e sobrenome: VW Play.

Espaço e versatilidade – Graças à Estratégia Modular MQB, o Nivus oferece espaço interno para levar até cinco ocupantes. O balanço traseiro mais pronunciado criou um porta-malas com capacidade para até 415 litros.

Tecnologia – Com relação a tecnologia, o ACC (Adaptive Cruise Control) permite ao motorista ajustar a velocidade e a distância que deseja trafegar em relação ao veículo à frente. O Nivus inova também com o AEB (Autonomous Emergency Brake), recurso que, ao identificar o eminente risco de uma colisão frontal, freia o carro de maneira autônoma. O pacote de segurança traz ainda o Front Assist, sistema que, por meio de radar e sensores, monitora o tráfego e alerta o motorista, de forma sonora e visual, para evitar colisões.

Performance e eficiência – O modelo chega com motor 200 TSI de três cilindros, flexfuel e com injeção direta de combustível. Este propulsor entrega até 128 cv (94 kw) de potência máxima e 20,4 m.kgf de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas.

