A decoração utilizada pela princesa Diana em seu apartamento no palácio Kensington

A princesa Diana é lembrada até hoje como um ícone da moda, mas ela era muito mais. Pouco se fala, por exemplo, do seu talento e bom gosto como designer de decoração.

A visão moderna de decoração da princesa Diana

Lady Di aos 20 anos se mudou para os apartamentos 8 e 9 no Kensington Palace e logo decidiu colocar em prática seu estilo com a ajuda de da designer de interiores Dudley Poplak.

Sala de estar

Lady Di escolheu paredes amarelas pálidas, tapete vibrante com detalhes em verde e laranja e uma tapeçaria flamenga como ponto focal.

Ela ainda colocou uma poltrona laranja e várias fotos de família para dar um toque mais pessoal. A sala ainda contava com um papel de parede com padrão de azul. Para os sofás, um rosa esfumaçado.

Berçário

O cômodo foi planejado em uma suíte e foi projetado por Dragons e Walton Street, uma empresa de design infantil de luxo. Eles utilizaram na decoração paredes creme e um tapete coberto com uma estampa de morango.

Sala de jantar

Com um design muito ousado, a sala tinha móveis com acabamento escuro, com toques de ouro e as cadeiras eram feitas de bambu ornamentado. Além disso, a sala de jantar contavam com cortinas vermelhas.