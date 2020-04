WhatsApp libera nova versão beta do aplicativo para iOS

Depois de lançar o esperado tema escuro, o WhatsApp continua trabalhando em novos ajustes para melhorar o aplicativo de mensagens.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma liberou uma nova versão beta do app para o sistema iOS.

No update, o aplicativo ativou um novo menu em bate-papos e grupos (de forma temporária), substituindo seu próprio menu personalizado, no iOS 13.

O menu anterior, que havia sido liberado para os usuários recentemente, foi removido temporariamente pois a plataforma deve investigar um bug.

A versão beta, com a modificação, deve ser liberada como atualização normal em breve. Segundo o portal, o problema causa uma falha na planilha de compartilhamento. Confira:

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.50.21: what's new?

New Context Menu UI for chats and groups (iOS 13).

The share sheet integration is not available yet in this update.https://t.co/kQnpNoDsqQ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 14, 2020