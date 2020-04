Alguns signos do zodíaco tentam ao máximo cuidar do coração e não se envolver com pessoas de caráter no duvidoso. No entanto, algumas vezes essa missão não é fácil de ser cumprida.

Confira os signos que tentam cuidar do coração, mas nem sempre conseguem:

Touro

Defensivo e que não baixa a guarda facilmente, o taurino tenta proteger seu coração de amores que o machuquem. No entanto, eles amam a ideia de ter um parceiro e compartilhar suas emoções, uma carência que pode fazer com que eles se envolvam com as pessoas erradas e nos momentos menos oportunos.

Capricórnio

O capricorniano tenta sempre se rodear de pessoas leais e que transmitem confiança, sendo essa a forma que ele tenta cuidar do seu coração e ter relacionamentos honestos. No entanto, este signo também é obstinado quando se apaixona e não descansa até conseguir o que que. Ele pode se deixar levar pela intensidade do sentimento, por acreditar que o outro é a pessoa certa, pode não enxergar avisos ou relativizar comportamentos ruins.

Aquário

Mesmo tendo a mente aberta, o aquariano tende a exercer julgamento sobre as pessoas que deseja ao seu lado. Por isso, ele não se apega facilmente e pode esperar até o parceiro certo chegar. Mesmo assim, quando se sentem muito atraídos por alguém que os interessa ao máximo, tende a se entregar a situações intensas, podendo expor seus sentimentos a situações que podem ser arriscadas.