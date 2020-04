Os signos que se atraem, mas não ficam juntos por muito tempo

Alguns casais do zodíaco podem se atrair com muito interesse e paixão, mas tendem a não dar certo a longo prazo devido as diferenças.

Confira quais são:

Áries e Virgem

O signo de Virgem tende a se fascinar pela ousadia do ariano, se apaixonando com facilidade e sentindo muito desejo. No entanto, o espírito aventureiro e indomável de Áries não pode ser mudado, o que deixa o virginiano inseguro e insatisfeito. Este casal pode fracassar por nunca conseguir encontrar o meio tempo.

Touro e Sagitário

O taurino pode se sentir muito atraído pelo encanto repleto de liberdade, personalidade e experienciais do signo de Sagitário. No entanto, mesmo com alto desejo em comum, a chama do relacionamento tende a apagar quando o sagitariano mostra seu pouco apego e vontade de levar uma vida estável, o que não é negociável para o signo de Touro.

Câncer e Libra

O libriano é encantador e sempre está disposto para um romance, o que atrai o grande e romântico coração do canceriano. No entanto, as pessoas do signo de Câncer podem se conectar de forma profunda com mais facilidade e buscar o amor incondicional, o que não é simples para o libriano que pode ser indeciso para tomar decisões, especialmente na vida amorosa.

Escorpião e Gêmeos

A personalidade criativa, inteligente e aberta do geminiano atrai o escorpiano que possui magnetismo e sensualidade impossíveis de ser ignorados. Apesar de ambos serem curiosos e ter grande possibilidade de impressionar um ao outro com as palavras, o caráter passional do escorpiano confronta a pouca atenção as emoções do signo de Gêmeos, causando conflitos e desgaste no relacionamento.

Aquário e Leão

Ambos gostam de viver em grupos e são carismáticos por onde passam, por isso nenhum fica indiferente ao outro e pode se sentir atraído. No entanto, a atenção e foco que estes signos entregam nos relacionamentos são completamente diferentes, de forma que um pode acabar encontrando o outro superficial e pouco atencioso com compromisso.

Capricórnio e Peixes

Estes dois signos vibram em frequências parecidas sobre o que desejam em seus relacionamentos, podendo construir sentimentos fortes. No entanto, suas diferenças podem ser grande quando um não está disposto a entender o outro e dialogar sobre o problemas; o que pode acontecer devido a personalidade mais fria de Capricórnio, que não é tocada pelo drama e sensibilidade de Peixes.