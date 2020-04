Battle royale: Garena alerta jogadores sobre bug no título Free Fire

A Garena alertou, em postagem no Twitter, os jogadores battle royale sobre um novo bug no título Free Fire.

A informação foi compartilhada nesta quarta-feira (15). Segundo a empresa, a equipe de desenvolvedores já trabalha uma solução para o problema.

“Estamos cientes que os tickets de incubadora sumiram! Já estamos investigando esse problema e manteremos vocês atualizados”, explicou. Confira:

Novidades em breve

Também no Twitter, a Garena compartilhou outra mensagens para os jogadores. “Pessoal, só vim brincar com vocês um pouco. Percebi que vocês estão bem tristes, muitas reclamações”.

“Eu entendo e repasso todo o feedback para os devs. Aguardem mais novidades no futuro, queremos o melhor pra vocês. Boa noite e lavem as mãos”, escreveu. Confira postagem:

