O conselho para cada signo viver o que resta de abril da melhor forma

Chegamos ao meio de abril e ainda dá tempo de terminar o mês da melhor forma. Confira o conselho especial que seu signo deve levar em conta:

Áries

Hora de experimentar novos conceitos, ideias e planos, que podem trazer mudanças positivas para a sua vida especialmente nesta fase. Dentro das possibilidades que lhe vêm à mente, adote as que o fazem mais adaptável à situação atual e comece a colocar novas atitudes em prática. Apenas tente não arriscar o que você já tem atualmente.

Touro

Deixe-se levar pelo seu instinto, pelos seus desejos e por algo que você sempre quis ser. Supere o medo da mudança, agindo com responsabilidade e bom senso. Claro que é preciso ter cautela e evitar excessos ou extremos. Experimente sem pressa, mas com um propósito firme.

Gêmeos

A recompensa pelo o que foi alcançado por seus próprios méritos chegará. Seja material, pessoal ou espiritual, é preciso reconhecer tudo o que você já conseguiu realizar. Deixe que as emoções positivas o incentive a lutar com foco e perseverar em tudo o que colocar em mente.

Câncer

Cada um tem o que merece, mas os arrependimentos e desventuras fazem parte da vida de todos. A autocrítica sempre será uma boa orientação para o tipo de comportamento que o ajuda a evoluir, mas ser muito duro também pode desmotivá-lo. É melhor olhar para onde você deseja ir e o que pretende conquistar, ao invés de focar apenas nos problemas.

Leão

O avanço de planos e projetos, com poucas dificuldades ou não, pode parecer um longo do caminho. Leve em conta que a sorte está do seu lado e a recompensa pelos esforços sempre virá. É preciso apenas se transformar e se aprimorar positivamente sempre que tiver a oportunidade.

Virgem

Vontade, liderança e caráter firme, podem ser aliados para que os projetos sejam desenvolvidos e cheguem ao sucesso, mas também são características que trazem inconvenientes. Por isso, é tão importante decidir quando e como tomar certas atitudes. Evite agir impulsivamente.

Libra

O fracasso ou decepção ajudam a recomeçar, sem arrependimentos e com mais experiência. Evite ver o que deu errado com drama e prefira pensar nos problemas com a cabeça fria. A disciplina pode ser uma grande aliada na hora de entender certas lições e dar a volta por cima.

Escorpião

A luz sempre regressa, independente do tempo em que tivemos apenas a escuridão. Lidamos com ciclos e fases que são temporários e nossa visão se aguça, entregando uma perspectiva mais clara e madura a cada dia que passa. Comece a enxergar os caminhos pode seguir e tire proveito da sua intuição. A diferença é feita de pequenos passos e mudanças constantes.

Sagitário

A sorte está ao seu lado com tudo o que você deseja prosperar, especialmente em assuntos que dependem da sua decisão ou execução. Tomar as rédeas, se deixando guiar pelo instinto e intuição, irão trazer mudanças positivas. De todas as formas, seja sábio e evite atitudes que machuquem outras pessoas.

Capricórnio

Este é um momento de reflexão sobre o que foi feito até agora, analisando erros e sucessos. Se, a partir da reflexão, surgir um sentimento de arrependimento pelos erros do passado, é hora de seguir em frente e guardar apenas a experiência aprendida. Foque no presente que está em construção e em tudo o que deseja conquistar, sendo honesto e empático.

Aquário

Quando tudo parece escuro, uma pequena janela sempre se abre e deixa a luz aparecer. Olhe para si e identifique a dimensão e a origem dos problemas; isso é suficiente para começar a resolvê-los, um de cada vez, seja sozinho ou com a ajuda de alguém. Não deixe de levar sua intuição em conta e pese prós e contras com sabedoria.

Peixes

Hora de ser mais responsável, especialmente com a vida financeira, pensando mais e se arrependendo menos. Encontre o valor em coisas mais simples, mas que também tem muito significado, como momentos rotineiros que trazem prazer e inspiram. Lembre-se que o apego nunca é saudável.