Companhia Azul inicia venda de voos operados pela TwoFlex

Após a aprovação do acordo comercial pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a Azul e a TwoFlex já iniciaram as vendas de passagens para três rotas domésticas. A informação foi divulgada pela companhia em comunicado nesta segunda-feira (13).

Com o acordo de compartilhamento de voos, as primeiras cidades beneficiadas pela parceria serão Manaus, Maués (AM), Parintins (AM), Cuiabá, Tangará da Serra (MT), Juína (MT), Água Boa(MT) e São Félix do Araguaia (MT).

Segundo a empresa, as operações, que já fazem parte da malha regular de voos da TwoFlex, serão cumpridas com as aeronaves modelo Cessna Gran Caravan, um turboélice regional monomotor com capacidade para nove passageiros. Aos poucos, a expectativa da Azul é de estender o acordo para as outras mais de 30 cidades regionais que contam com a operação da TwoFlex.

“Com a parceria de compartilhamento de voos, a conectividade das duas empresas se torna ainda maior e os Clientes das duas companhias terão mais opções de destinos, comodidade e excelência no transporte aéreo. Além disso, quem viajar em uma dessas rotas terá a possibilidade de emitir um bilhete único e realizar o despacho de bagagem até o destino final”, explicou.

