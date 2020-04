Campeonato Brasileiro de League of Legends tem nova data para a final

Após suspensão da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), em virtude da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Riot Games divulgou nesta terça-feira (14) o calendário atualizado da competição.

Conforme revelado, a grande final passou para o dia 9 de maio e será realizada remotamente, em função das orientações das autoridades de saúde públicas federais e estaduais.

"No último final de semana, dias 10, 11 e 12 de abril, o CBLoL retornou já em formato remoto e após avaliação da transmissão e feedback da comunidade, a competição retoma de vez o calendário competitivo, sendo as próximas rodadas já programadas para 17, 18 e 19 de abril", detalhou.

Com informações da Riot Games

LEIA TAMBÉM: