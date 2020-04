O Beta de Minecraft com RTX para Windows chega com gráficos em Ray Tracing esta semana. Jogo mais vendido do mundo, o título recebe visuais de próxima geração com Ray Tracing em tempo real e DLSS 2.0 da NVIDIA

Como revelado pela desenvolvedora, a atualização trará sombras realistas, luzes e cores vibrantes ao jogo mais vendido de todos os tempos.

Reprodução

“Nesta quinta (16) às 14h (horário de Brasília), os jogadores de Minecraft no Windows 10 poderão baixar o beta junto com o aguardado update gratuito, que possibilitará uma reforma gráfica de próxima geração ao jogo, com funções como Ray Tracing, materiais realísticos e o inovador NVIDIA DLSS 2.0, que melhora o desempenho ao mesmo tempo em que aumenta a qualidade visual”, revelou.

A NVIDIA também trará aos jogadores seis novos mundos de Minecraft e que podem ser baixados gratuitamente no Minecraft Marketplace, mostrando os visuais possibilitados pelo Ray Tracing em tempo real. Confira:

Aquatic Adventure RTX por Dr_Bond

Color, Light and Shadow RTX por PearlescentMoon

Crystal Palace RTX por GeminiTay

Imagination Island RTX por BlockWorks

Neon District RTX por Elysium Fire

Of Temples and Totems RTX por Razzleberries

Com informações da NVIDIA

