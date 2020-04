Samsung lança “Desafio Absurdo” no TikTok para campanha dos novos Galaxy A

A fabricante Samsung lançou, neste fim de semana, o “Desafio Absurdo” no TikTok para campanha dos novos Galaxy A.

Como revelado, usuários da plataforma serão convidados para uma série de desafios que fazem referência a câmera, tela e bateria do Galaxy A51 e Galaxy A71.

Idealizado para se estender pelo mês de abril, o “Desafio Absurdo” será dividido em três etapas. A primeira delas será com desafio da #CâmeraAbsurda. Para participar, o usuário deve colocar o trecho da música que fala “câmera absurda” e fazer uma dança com um objeto sobre a cabeça, sem deixá-lo cair.

Como divulgado, no dia 18 de abril, será a vez do desafio #TelaAbsurda. Ao som de “tela absurda”, o usuário deve escrever a palavra “absurda” no canto da tela, na vertical, e apontar os filmes e séries que mais gosta de acordo com cada letra.

“Por último, no dia 25 de abril, terá início o desafio #BateriaAbsurda. Aqui, a ideia é que o usuário duble o trecho “bateria que dura demais” e vá trocando de roupas e acessórios para demonstrar que está envelhecendo, assim como no vídeo original da campanha”, detalhou.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: