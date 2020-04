Os signos do zodíaco mais afetados pela entrada de Mercúrio em Áries

Mercúrio, o planeta da comunicação, entrou em Áries no dia 11 e permanecerá no signo mais impulsivo e desafiador do zodíaco até 28 de abril.

Este trânsito traz novas ideias e avanços em projetos, mas também pode indicar desafios e conflitos especialmente na forma como nos comunicamos e nos expressamos para os outros, principalmente nos relacionamentos mais próximos.

Confira os signos que mais serão mais desafiados pela entrada de Mercúrio em Áries:

Câncer

Muitos cancerianos se sentem assumindo diversas responsabilidades ou papéis que ainda não sabem se realmente desejam desempenhar. Isso pode estar ligado principalmente a vida profissional, onde você questionará sobre o rumo que as coisas vem tomando e o que você deseja verdadeiramente.

O momento de ponderar e reavaliar ainda não terminou e pode ser intenso. No entanto, novas ideias ajudam a encontrar um “norte” sobre a marca que você deseja deixar no mundo e o que precisa fazer para se sentir mais realizado. É hora de colocar a cabeça para funcionar e mão na massa.

Libra

Os relacionamentos e a vida amorosa entram em foco mais que o normal. Aprender sobre os outros e observar quem está ao seu lado pode ser bastante difícil e isso pode deixá-lo pensativo e questionando sobre o que realmente deseja manter em sua vida.

Detalhes não passam despercebidos e a nostalgia pode contribuir para indecisões, atraindo também pessoas do passado. É hora de ser verdadeiro e honesto consigo mesmo, colocando problemas sobre a mesa para tentar solucioná-los.

Capricórnio

Seu signo se volta para as próprias raízes, onde a família, lar e passado entram em foco. Enquanto alguns conseguem se reconectar com tudo isso de forma mais pacífica e resolver problemas, outros precisarão analisar assuntos difíceis que exigirão seu lado mais honesto e humano.

Seus pensamentos podem ser bombardeados com muitas informações e as atitudes devem ser tomadas com cautela. É hora de se apegar ao que o faz feliz, tendo autoestima e segurança para não cometer os mesmos erros.