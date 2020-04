Os signos que podem fracassar relacionamentos por não se controlar

Alguns signos do zodíaco são intensos e podem não conseguir controlar algumas características da sua personalidade, o que pode afetar muito seus relacionamentos.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode mudar de humor de uma hora para a outra e criar um clima desconfortável. Este signo é movido pelo impulso e nem sempre ele se manifesta de uma forma positiva. Quando não controla seu temperamento e emoções, este signo costuma entrar em conflitos por tudo.

Touro

O taurino é o mais bravo e teimoso signo do zodíaco, duas características que podem complicar seus relacionamentos se não forem controladas. É importante que este signo aprenda a ter mais paciência e entregar ao outro o que deseja receber, pois um relacionamento sempre terá dois lados a serem ouvidos.

Virgem

Além de maneirar no perfeccionismo e cobrança, de si mesmo e do parceiro, o virginiano deve controlar suas lembranças negativas. Esse signo tende a guardar tudo detalhadamente e pode se sentir atormentado por assuntos do passado que o impedem de seguir em frente ou o fazem explodir. É importante ter consciência do que você deseja superar ou simplesmente cortar o mal pela raiz.

Escorpião

O escorpiano precisa controlar seu lado obsessivo que pode sobrecarregar os parceiros, especialmente quando tudo é levado para um caminho intensamente emocional. É necessário aprender que em um relacionamento ninguém deve acumular poder ou manipular as situações, mas sim trabalhar em dupla e com equilíbrio para que ninguém seja ofuscado.