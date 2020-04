Os ótimos benefícios dos óleos essenciais que você precisa conhecer agora mesmo

Se você deseja quer um cuidado extra para a sua rotina de beleza, deve incluir os óleos essenciais. Ainda mais nesse período de quarentena, quando a maioria dos salões de beleza estão fechados. Os produtos que estamos indicando estão se tornando cada vez mais populares pelos seus benefícios e sua praticidade. Confira:

1. Rosas para a pele



Seus usos são bem conhecidos no mundo dos cuidados pessoais em suas diferentes apresentações, como a água de rosas. Este óleo ajuda a neutralizar os efeitos do envelhecimento, repara marcas e cicatrizes de acne, além de proporcionar frescor à pele. A rosa mosqueta estimula a produção de colágeno, reduz rugas, funciona como um hidratante e ajuda a recuperar a pele após queimaduras ou exposição ao sol. Compre a partir de R$ 45,00.

2. Alecrim para cabelos



O alecrim será seu aliado se você tiver problemas de caspa. Ele ajuda a combater a perda de cabelo e a regular a gordura produzida pelo couro cabeludo, impedindo que ele seque. Compre a partir de R$ 46,89.

3. Argan para estrias e unhas



Você também pode aproveitar os benefícios dos óleos essenciais feitos de argan, que ajudam a combater a aparência de estrias e a regenerar a pele, evitando o aparecimento de manchas pretas. Também oferece cuidados especiais para as unhas, como brilho, selamento da cutícula, reparo e nutrição. Compre a partir de R$ 43,33.

Modo de uso: se você se gostou do que eles oferecem, pode usar esses óleos essenciais ao massagear diretamente a área com algumas gotas do produto ou adicioná-los à água, caso você queira um banho relaxante na banheira. (Fonte: Nueva Mujer)

Leia mais:

Quatro produtos de aromaterapia que aumentam a imunidade