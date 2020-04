Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 17 de abril

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Hora de deixar para trás tudo o que o machucou no passado, especialmente um amor que não era para você e que apenas consumiu sua energia positiva.

É preciso recordar a grandeza que você irradia como ser humano e que não existe limites para o que deseje realizar.

Lembre-se de colocar cada pessoa em seu lugar e não se envolver em nenhum tipo de fofoca, muito menos no trabalho. Serão dias de transformações pessoais positivas.

Você sente falta do seu parceiro ou de ter alguém especial em sua vida. Não fique triste, pois tudo deve mudar em breve. Aquário e Leão serão signos muito compatíveis para o amor.

Seu dia de sorte será 13 de abril com os números mágicos 09 e 23. Use a cor azul para atrair abundância.

Touro

Você pode executar qualquer tarefa que tiver em mente, apenas mantenha o foco e discrição para não atrair energias negativas de outras pessoas ou inveja.

Continue seus estudos, pois isso o ajudará a crescer no local de trabalho. Um amor do passado o procura e pode querer ficar junto novamente; lembre-se de que todos nós erramos e é preciso pensar em uma segunda chance.

Para quem é solteiro, um amor do signo de Virgem ou Sagitário pode chegar. Não seja mais teimoso no trabalho. Talvez seja a hora pensar em novos projetos.

O mais importante é que você se sinta bem para aproveitar ao máximo seu talento. Sua sorte chega em 16 de abril com os números 04 e 29.

Gêmeos

Tome cuidado com as decisões que você toma e você pense duas vezes sobre o que fará, para que mais tarde não tenha nenhuma consequência negativa em sua vida pessoal e profissional.

Você está no caminho certo no amor e seguirá para um relacionamento sério. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Capricórnio ou Áries.

É preciso ter muita cautela com problemas nos pulmões e fígado; tente se prevenir. Fique atento par possíveis traições no trabalho; lide com tudo com discrição e não se envolva nos problemas de outras pessoas.

Um problema legal será resolvido a seu favor. Seu dia de sorte será 16 de abril com os números 06, 30 e 45.

Câncer

Você terá algumas dificuldades em questões de trabalho ou estudos; é por isso deve manter a calma e ser cauteloso com tudo. Também tenha cuidado com o que comenta com as outras pessoas e evite ser sincero demais ou dar opiniões que não foram solicitadas.

Você crescerá economicamente e poderá comprar algo que deseja. Seu melhor dia é 17 de abril e seus números da sorte são 04 e 39; adicione sua data de nascimento para personalizar a sorte.

Se você está atualmente em um relacionamento, as coisas podem dar um passo importante para prosperar. Os solteiros podem conhecer alguém de Libra ou Peixes que será o seu parceiro ideal.

Leão

Este é o momento para iniciar projetos, pois você está passando por um estágio de abundância na vida e no crescimento.

Um amor do signo de Sagitário ou Gêmeos será muito sincero. Aqueles que estão em um relacionamento terão dificuldades devido ao ciúme; evite levar essa situação adiante.

Seus números da sorte são 01 e 20 e em 15 de abril suas boas vibrações se multiplicam. Não seja mais tão ostensivo e tente liderar sua vida da maneira mais simples.

É hora de evoluir como pessoa. Não brigue no trabalho; você pode ser líder, mas isso não significa que você esteja sempre certo.

Virgem

Você resolverá uma questão legal. Seu signo está passando pelo período de renascimento de energia e deve se manter positivo para atrair coisas boas.

Em 13 de abril sua sorte aumenta e seus números são 00 e 26. É preciso não negligenciar os laços amorosos, porque pode se arrepender com o tempo; por isso, não desista de tentar solucionar problemas com o seu parceiro.

Uma oportunidade precisará ser decidida e o ajudará a crescer mais economicamente. Você compra algo importante. Seus números da sorte são 00 e 26. Você pode receber dinheiro por uma dívida passada.

Libra

É momento de ser melhor como pessoa e começar a pensar no futuro. Lembre-se de que seu signo sempre cuida dos outros e que às vezes o se desgasta; portanto, tente não dar importância a coisas que não valem a pena.

Se você tem um parceiro, alguns podem começar a pensar em iniciar uma família. Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Peixes ou Leão, que será muito compatível.

Nesta semana, você terá reuniões de última e mudanças no trabalho; tente ficar calmo. Seu melhor dia é 13 de abril e seus números da sorte são 49 e 88.

É possível que a dúvida sobre dois amores tire a sua paz e será preciso tomar uma decisão; considere ficar com quem faz você sorrir.

Escorpião

Você se sentirá um pouco sobrecarregado no trabalho e pelas pressões que enfrenta. Evite querer fazer tudo ao mesmo tempo; é melhor relaxar e organizar melhor o que precisa ser feito buscando prioridades.

Tenha atenção com dores de cabeça e dores no peito. Você planeja algo com seu parceiro. Lembre-se de que os melhores momentos da sua vida surgem quando você passa um tempo com seus entes queridos.

Você é muito intenso no trabalho e é isso que o faz ter sucesso. Continue priorizando sua saúde e se cuidando.

Você terá sorte no dia 16 de abril com os números 08 e 66. Usar diversas cores o ajuda a atrair mais força espiritual. Leve em consideração que você precisa dar tempo ao tempo e esperar algumas coisas acontecerem sozinhas.

Sagitário

Você pode fazer qualquer mudança positiva em sua vida, porque a força espiritual estará do seu lado e você deve tirar vantagem dela.

Você ajuda sua família a resolver qualquer problema. Dias de trabalho e estudos intensos, mas você vai se sair bem em tudo.

Lembre-se que o seu carisma e gentileza com as pessoas o ajudam a se destacar, mas também gera inveja ao seu redor. É preciso se proteger e não confiar cegamente em ninguém.

Sua sorte chega mais forte em 17 de abril e seus números da sorte são 05 e 44. Você recebe dinheiro. Não se preocupe tanto com o que os outros pensam de você.

Capricórnio

Você deve aproveitar essa maré de boa sorte pela qual passa. Tenha cuidado com problemas renais e lembre-se de que seu ponto fraco são infecções no trato urinário.

Você é bom em ajudar sem receber nada em troca, mas às vezes os outros abusam da sua boa pessoa, então tente diferenciar quem são seus amigos e quem só quer vantagem.

Continue se exercitando e cuidando da sua saúde em geral. Não brigue mais com seu parceiro e comece a encontrar soluções sem tanta cobrança.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Áries ou Libra que será muito compatível. O sexo é uma parte importante da sua vida como casal e deve ser levado em conta.

Você terá sorte em 15 de abril, no emprego ou com dinheiro. Seus melhores números são 02, 39 e 88.

Aquário

Seu lado místico e persuasivo será muito alto e você poderá sentir o que está por vir para o seu futuro e o que é melhor para você. Lembre-se de que seu signo é um líder e deve aproveitar essa virtude em sua vida.

É preciso poupar mais dinheiro e guardar uma reserva. Tenha cuidado com os problemas de relacionamento e tente não ficar com ciúmes; considere que todos precisamos de um espaço individual.

Você terá dinheiro extra devido a uma venda. Siga uma dieta mais saudável, pois seu ponto fraco é o intestino. Você terá sorte em 16 de abril e seus números são 09, 15 e 66.

Um amigo pode pedir algo emprestado. Cuide do corpo e mente com exercícios. Os solteiros podem conhecer um amor de Sagitário, Leão ou Áries.

Peixes

É hora de se desafiar em questões de trabalho e buscar o sucesso. Um reconhecimento nos estudos pode chegar. Pague contas em atraso e coloque sua vida financeira em ordem.

Não seja mais tão rancoroso e aprenda a esquecer, não dando importância a situações temporárias.

Os solteiros conhecem um amor de Virgem ou Áries. Tente não confiar muito em seus colegas de trabalho e tenha cuidado com traições.

Seus números da sorte são 13, 44 e 50. Seu melhor dia será 15 de abril e você terá muita sorte em tudo relacionado a projetos ou negócios. O vermelho o ajudará a ter mais energia.