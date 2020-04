Google compartilha doodle para homenagear trabalhadores de supermercados

O Google compartilhou um novo doodle, nesta segunda-feira (13), para homenagear trabalhadores de supermercados.

A novidade faz parte de uma série especial que agradecerá profissionais que trabalham no combate ao coronavírus (covid-19). Confira:

Today, we’d like to say:

To all grocery workers, thank you.

#GoogleDoodle → https://t.co/XWOzYTjMqO pic.twitter.com/BudQ17hEMz

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 13, 2020