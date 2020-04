Game Blind Men chega nesta terça-feira para PlayStation 4

O game Blind Men, desenvolvido por Man-Eater Games, chega nesta terça-feira (14) para o console PlayStation 4 (PS4), como revelado pela Sony.

"Será que Keegan consegue ganhar uma reputação para si mesmo, ou cairá vítima das maquinações de seu inimigo?", questiona a descrição do jogo.

VEJA: ‘Close To The Sun’ e ‘Sherlock Holmes’ estão disponíveis gratuitamente na Epic Games Store por tempo limitado

"Como o sobrinho de um super vilão aposentado, não há nada que Keegan deseja mais do que se tornar um também — e quer maneira melhor do que se juntando à League of Evil? Tudo que ele precisa fazer é cometer um crime para completar seu teste", finaliza.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: