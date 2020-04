Perfis no Instagram e no Youtube oferecem exercícios para as crianças

Você tem a impressão que a energia das crianças quintuplicou desde que a quarentena do coronavírus teve início? Ufa! Quanta energia, não? Isso tem explicação. É que movimentar o corpo faz parte do dia a dia das crianças – é por meio dele que elas exploram o mundo desde quando são bebês. Por isso, mesmo durante o período de isolamento social, é importante que os pequenos continuem se exercitando dentro de casa. “As rotinas independem do local onde esteja sendo praticado”, diz a educadora física Roberta Ferreira, Gestora do Programa Infantil da Cia Athletica.

Antes de qualquer prática, Roberta ressalta que é importante afastar os móveis ou objetos que possam apresentar riscos de acidentes. "Recomendamos o uso de roupas confortáveis para dar liberdade aos movimentos, manter uma garrafinha de água para se hidratar durante a prática e escolher o horário que não atrapalhe as refeições e jamais treinar em jejum”, diz a educadora física.

Outra dica é incluir brincadeiras na rotina. “Nós já temos atividades globais incríveis e que funcionam para o desenvolvimento da criança. Para improvisar, pode usar circuitos motores utilizando garrafas pet, sofá, colchão, brinquedos da própria criança, túnel feito de lençóis, brincadeiras de roda cantada, caça ao tesouro, pular corda, amarelinha, voleibol com bexiga, futebol de bola de meia e por aí vai”, sugere.

Também é importante que os pais respeitem o tempo de cada criança, já que se trata de uma situação atípica, que requer adaptação. “Impor uma rotina de exercícios não será eficiente para estimular a prática, por isso é importante dar exemplo. Crianças ativas normalmente estão inseridas em famílias ativas”, afirma Roberta. Mas ela também recomenda que o estímulo para os pequenos se exercitarem não cesse.

Pensando em tudo isso, reunimos três opções que oferecem aulas ou sugestões de atividades físicas para te ajudar a manter a rotina de exercícios das crianças na quarentena. Confira a lista abaixo.

Cia Athletica

A Cia Athletica oferece aulas online no formato de lives do Instagram para o público infantil com durações de em média 30 minutos. Você pode ver as aulas no perfil @ciaathleticapoa, de segunda a sábado. Há opções diversas como Pilates para crianças, em que a educadora física Carolina Fernandes tem a ajuda da filha de cinco anos e usa objetos de sua própria casa (brinquedos, bolas, almofadas) para estimular a adaptação à quarentena. Também há o Ritmos Kids, que não exige material nenhum, apenas espaço, e estimula coordenação motora e musicalidade. Veja os horários:

Segunda-feira, 16h: Pilates para Crianças

Terça-feira, 10h30: Hora da Brincadeira

Quarta-feira, 15h: Funcional Kids

Quinta-feira, 10h30: Hora da Brincadeira

Sexta-feira, 16h: Ritmos Kids

Sábado, 16h: Hora da Brincadeira

FitDance Kids & Teens

Para as crianças que gostam de dançar, o canal no YouTube da FitDance, o FitDance Kids & Teens disponibiliza aos pequenos passos de dança criados especialmente para eles. Os vídeos Kids são indicados para crianças de 5 a 8 anos e os vídeos Teens para a faixa etária entre 9 e 13 anos. O programa traz coreografias como a trilha sonora do filme Frozen, do programa de TV Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outros.

Kinder

Durante o mês de abril, a Kinder, marca de chocolate do grupo italiano Ferrero, vai postar vídeos curtos e legendados com diferentes sugestões de exercícios para as crianças no perfil @kinder.brasil. A ideia é ajudar os pequenos a trabalhar aspectos como a coordenação motora, funções cognitivas, criatividade, velocidade e ritmo.

A iniciativa faz parte do programa Kinder Joy of Moving, que visa despertar o prazer de praticar esportes e atividades físicas entre as crianças e jovens. O programa já foi implementado em mais de 30 países com engajamento de 4,4 milhões de crianças e jovens. No Brasil, o método é aplicado em Poços de Caldas (MG), onde está a fábrica da Ferrero, impactando mais de 300 professores e 9500 alunos da rede municipal.

